Ten projektor w promocji kosztuje mniej, niż 50 złotych. Na Amazonie kupisz go za ponad 200 zł

Mowa tu o modelu Yoton Y3 , który w swoim budżecie około 200 złotych nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ot, typowy tani projektor, który wymaga dużego poziomu zaciemnienia, aby w ogóle dało się z niego korzystać. Jednak w dzisiejszej promocji wygląda on jak prawdziwa okazja , ponieważ kosztuje 43,70 zł .

Yoton Y3

Projektor ten oferuje rozdzielczość obrazu HD, oraz obsługuje treści nawet w Full HD. Jeśli chodzi o jego jasność, to mamy tu 120 ANSI Lumenów. Jest to bardzo niska jasność, więc nadaje się do oglądania filmów jedynie po zmroku, albo przy szczelnie zasłoniętych oknach. Pamiętajmy jednak, że wciąż mowa tu o projektorze, który może być Wasz za jedyne 43,70 zł.