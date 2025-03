Ten projektor kupisz naprawdę tanio, a bije on budżetowe konstrukcje na głowę

Wanbo T4

Projektor ten może się pochwalić jasnością już 450 ANSI Lumenów. Tym samym nie wymaga egipskich ciemności do przyjemnego seansu, jednak wciąż lepiej, jak jest ciemno. Jego kontrast wynosi 2000:1, co również jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Natomiast generowany obraz ma rozdzielczość Full HD i działa w przedziale od 40 do 130 cali. Na jego pokładzie natomiast znajduje się Android TV, co daje dostęp do bogatej biblioteki serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 599 złotych.