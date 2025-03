Ten powerbank to prawdziwy mocarz. Oferuje 145 W i 25 Ah, a dziś jest w promocji

Mimo to większość z tych dostępnych na rynku robi to dość powoli. Rzadko spotykamy powerbanka, który mógłby naładować nowoczesnego smartfona z pełną mocą, jaką ten potrafi przyjąć . A co dopiero dwa takie smartfony, lub smartfona i laptop jednocześnie.

UGREEN PB205

Rzadko nie oznacza jednak wcale, czego przykładem jest UGREEN PB205. Ten potężny powerbank oferuje aż 145 W mocy na głównym wyjściu USB-C. Jeśli zaś podłączymy drugie urządzenie do kolejnego portu USB-C, to będą one w stanie zapewnić odpowiednio 100 W i 45 W na swoich wyjściach. Towarzyszy im także port USB-A z myślą o urządzeniach, które nie dysponują stosowną wtyczką w nowocześniejszym standardzie. A wszytko to przy 25 000 mAh pojemności i w niezwykle atrakcyjnej promocji, w której możecie kupić go za jedyne 269 złotych.