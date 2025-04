Ten powerbank ma liczbę 20 wpisaną w DNA, a kupisz go za 89,99 zł

Oczywiście nie twierdzę, że nie mają one sensu w ogóle: sam mam dwa takie. Warto też pamiętać, że co człowiek, to inne opinie i potrzeby. Dlatego też jak tylko znalazłem promocję na tego konkretnego powerbanka, to od razu postanowiłem się nią z Wami podzielić. Mowa tu o 3MK PowerHouse 20000mA h, którego możecie dziś kupić za jedyne 89,99 złotych .

3MK PowerHouse 20000mAh

Jak sama nazwa wskazuje, powerbank ten jest przeznaczony do używania w domu… no dobrze, to ostatni marny żart w tym tekście. Zacznijmy jeszcze raz: jak sama nazwa wskazuje, ten powerbank oferuje baterię 20 000 mAh. Kolejną dwudziestką jest oferowana przez niego moc, która sięga do 20 W. Obsługuje on technologię Quick Charge, oraz Power Delivery. Znajdziemy w nim dwa porty USB-A i jeden USB-C. Na pochwałę zasługje wyświetlacz procentowy dla poziomu naładowania baterii, oraz oczywiście niska, promocyjna cena 89,99 złotych.