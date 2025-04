Ten potężny głośnik kupisz dziś za pół ceny. To idealny zestaw na majówkę

Tu mamy do czynienia z tym drugim podejściem. PANASONIC SC-BMAX5EE-K to potężny głośnik, który nie tylko może przygrywać podczas posiadówki przy grillu w małym gronie, ale nawet rozkręcić potężną imprezę. Wszystko to dzięki jego wszechstronności i mocy.

PANASONIC SC-BMAX5EE-K

Głośnik ten jest zestawem 2.1. Ma więc jeden 14-centrmetrowy przetwornik niskotonowy i dwa 2-calowe przetworniki wysokotonowe. Może on działać zarówno pod zasilaniem sieciowym, kiedy to uzyskuje moc do 75-watów, jak i bateryjnym. Wtedy jest w stanie grać do nawet 9 godzin. Dodatkowo może także działać jako osobne urządzenie dzięki temu, że odczytuje karty pamięci. Nie zabrakło także trybu oświetlenia RGB, które dodaje wrażeń wizualnych. Nic więc dziwnego, że producent wycenił go na 999 zł. Jednak możecie go kupić znacznie taniej, bo za 499 zł.