Ten potężny, 100-watowy powerbank jest stworzony do podróży, a dziś kupisz go za grosze

Baseus Blade HD to powerbank, którego zawsze uda nam się wcisnąć do naszej torby, walizki, czy do plecaka. Wszystko dzięki temu, że jest on niezwykle cienki. Mowa tu o zaledwie 18 mm grubości. Oczywiście nadrabia to szerokością i wysokością, które wynoszą odpowiednio 143 i 162 mm. Jednak taka forma jest o wiele prostsza w transporcie. Dzięki temu ten 20 000 mAh powerbank bez problemu zmieści się w torbie na laptopa w tej samej komorze, co on.