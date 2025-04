Ten pendrive ma aż 512 GB przestrzeni i może dorównać szybkością niektórym SSD

Oczywiście mowa tu o tych słabszych SSD na SATA, a nie o nowoczesnych jednostkach NVMe. Wciąż jednak jest to imponujący wynik jak na pamięć przenośną w tak małej obudowie. Mowa tu o nośniku Samsung BAR Plus 512GB Titan Gray , którego standardowa cena wynosi 259 zł, jednak dziś możecie go kupić za jedyne 199 zł .

Samsung BAR Plus 512GB Titan Gray

Jak sama nazwa wskazuje, ma on 512 GB przestrzeni na pliki. Te mogą być odczytywane z niego z prędkością do 400 MB/s. Co więcej, sam nośnik jest niezwykle odporny. Producent podaje, że wytrzyma on nawet do 72 godzin w wodzie morskiej, oraz do 85 stopni Celsjusza. A wszystko to za jedyne 199 złotych.