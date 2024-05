Ten monitor do gier Lenovo wyrwiesz teraz o 120 zł taniej

Czy doskonałe kolory, niska cena i wysokie odświeżanie ekranu to muszą być cechy trzech oddzielnych monitorów? Lenovo R25i-30 pokazuje, że nie. Trudno o lepszego kompana do gier w tej cenie, dodatkowo obniżonej w ramach promocji.

To nie jest historia o monitorze za kilka tysięcy złotych

Choć media przyzwyczajają Polaków do wizji, że doskonały obraz to dostać można tylko w monitorach za 4000 czy 6000 zł, to nie jest do końca tak. Technologia poszła niesamowicie do przodu i nie musicie już wybierać, z czego zrezygnować kupując monitor za kilkaset złotych.

Dokładnie tak — za kilkaset złotych, Lenovo R25i-30 właśnie został przeceniony z 769 zł do 649 zł. Jeszcze 5 lat temu niedorzeczne byłoby oczekiwanie w tej cenie od matowego monitora FullHD LED IPS (nie TN), że zaoferuje odświeżanie 165 Hz (po OC nawet 180 Hz!). A już w świecie gamingu dostać do tego odwzorowanie kolorów sRGB wynoszące aż 99% i do tego 90% gamutu DCI-P3? Przecież to kolory do niedawna zarezerwowane wyłącznie dla profesjonalnego sprzętu dla grafików.

Nie zabrakło też funkcji FreeSync, by klatki obrazu w grach nie były poszarpane, kąty widzenia to 178 stopni w pionie i poziomie, mamy dwa porty HDMI 2,1 i DisplayPort 1.4, statyczny kontrast 1000:1 i dynamiczny 3000000:1, nominalną jasność 350 nitów i jakąś tam namiastkę HDR z certyfikatem HDR 400. Czas reakcji? 0,5 milisekundy. Nic tylko grać... albo pracować, w tym na grafice czy wideo.

Źródło zdjęć: Lenovo, oprac. wł