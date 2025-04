Ten głośnik potrafi znacznie więcej, niż odtwarzanie muzyki po Bluetooth, a dziś kupisz go za 66% jego ceny

Mowa u o głośniku TOSHIBA TY-WSP102 , który zwykle jest wyceniony na 149,99 zł, ale dziś może być Wasz za 99 zł . Jest to niepozorna, 10-watowa konstrukcja, która skrywa w sobie wiele talentów.

TOSHIBA TY-WSP102

Pierwszym z nich jest odporność na pył i wodę w ramach normy IPX6. Dzięki temu korzystanie z niego na zewnątrz nie stanowi problemu. Nie ważne, czy zaskoczy nas deszcz, czy też słuchamy muzyki na spływie kajakowym i właśnie wylądowaliśmy w wodzie. Dla niego nie jest to żaden problem. Dodatkowo ma on złącze AUX i slot kart pamięci. A wszystko to za jedyne 99 zł.