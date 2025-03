Ten gadżet zwiększy higienę Twojej jamy ustnej, oraz zrobi więcej miejsca na szafce w łazience

Na szczęście ten prosty gadżet rozwiązuje ten problem. Na pierwszy rzut oka jest to po prostu nieco dziwaczny stojak na szczoteczki do zębów ze wbudowanym zegarem. Jednak tak naprawdę to zaawansowany sterylizator , który zadba o to, aby nasze szczoteczki były wolne od patogenów.

Sterylizator do szczoteczek

Urządzenie to jest banalnie proste w montażu: wykorzystuje do tego celu mocną taśmę dwustronną. Jest ono w stanie pomieścić do pięciu szczoteczek, co sprawia, że sterylizator ten może posłużyć nawet stosunkowo dużej rodzinie. Jest on zasilany bateryjnie, więc kiedy się rozładuje, to wystarczy go podłączyć do ładowarki przez port USB-C. Natomiast sam proces sterylizacji przebiega z wykorzystaniem lampy UVC. Ta emituje niezwykle zabójcze promieniowanie, które sprawi, że na naszych szczoteczkach nic nie przetrwa. A to wszystko za jedyne 73,12 zł.