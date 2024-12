Ten gadżet to przyszłość grania na PC. Wyciekły nowe zdjęcia

Wyciekły zdjęcia Lenovo Legion Go 2, nowego przenośnego PC do gier. Ma on kilka bardzo interesujących usprawnień, które powinny zaciekawić graczy.

Lenovo Legion Go 2 na nowych zdjęciach

Evan Blass, znany leaker sprzętu mobilnego, ujawnił na platformie X, zdjęcia nowego gamingowego handhelda Lenovo Legion Go, który prawdopodobnie będzie się nazywał Lenovo Legion Go 2. Jest to jeszcze inny sprzęt, niż ujawniony 6 grudnia Lenovo Legion Go S.

Blass nie podał żadnych specyfikacji Lenovo Legion Go 2, ale z opublikowanych zdjęć wynika, że producent zastosował wyświetlacz OLED, który zastąpiłby panel IPS LCD używany w poprzedniku. Oznacza to lepsze odzwierciedlenie kolorów, kontrast i czerń, a także szybszy czas reakcji plamki. Legion Go 2 zachowałby swój znak rozpoznawczy, którym są odczepiane kontrolery (tak jak w Nintendo Switch).

Lenovo Legion Go 2 także będzie posiadać FPS mode, w którym prawy kontroler może być ustawiony pionowo na płaskiej powierzchni i imitować zachowanie myszki. Wydaje się, że producent poprawił ergonomię tego rozwiązania, ulepszając wygodę przycisków myszki po prawej stronie kontrolera i przykrywkę na złącza ładowania, aby uniknąć kontaktu z dłonią.



Jeśli chodzi o układ APU użyty w Legion Go 2, nie wiemy oficjalnie, na co dokładnie postawiła firma Lenovo, ale jest możliwe, że będzie to nowy układ AMD Z2 Extreme.

Warto na koniec podkreślić, że w zdjęciach Blassa nie widać tutaj dedykowanego przycisku Steam, co może sugerować, że Lenovo będzie wydawać sprzęty zarówno oparte o Windows, jak i SteamOS.

