Ten gadżet to niezbędnik przy zakrapianej majówce. Pozwoli uniknąć tragedii

Pierwsza grupa robi to celowo, nie licząc się z ludzkim życiem i zdrowiem. Druga, to… no cóż, często ludzie, którym wydaje się, że już wytrzeźwieli po wczorajszej imprezie. Problem w tym, że ich podejście może okazać się błędne. Tym samym potencjalna kontrola trzeźwości może skończyć się utratą prawa jazdy, gigantyczną grzywną i bycie wożonym na przesłuchania przez policję w kajdankach jak zwykły bandyta. I to jest ta lepsza opcja. Gorszą jest doprowadzenie do tragedii na drodze z powodu wciąż osłabionego czasu reakcji. Na szczęście dziś każdy może kupić sobie alkomat, taki jak ten XBLITZ Ether za 199 zł .

XBLITZ Ether

Alkomat ten cechuje się dokładnością na poziomie 0.05‰. Chociaż oczywiście najlepiej nie wsiadać za kółko, dopóki nie pokaże wyniku 0.00‰. Jego zakres pomiarowy dochodzi do 4‰. Nie ma więc mowy o mierzeniu nim niechlubnych rekordów. Istotne jest jednak to, że producent postawił w jego wypadku na platynowy detektor wysokiej klasy, a także gwarantuje rok darmowej kalibracji. Wszystko to przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa w niskiej cenie. Dodatkowo w zestawie znajdziemy aż 5 ustników. Dzięki temu nie tylko my, ale i inni uczestnicy imprezy mogą bezpiecznie sprawdzić poziom alkoholu we krwi. A wszystko to za jedyne 199 zł. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ promocja ta kończy się już dziś, czyli 30 kwietnia.