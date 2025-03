Ten gadżet powinien mieć każdy kierowca. Pozwoli on zaoszczędzić masę nerwów i czasu

W swojej karierze zawodowej podejmowałem się różnych prac, nie tylko pisania tekstów dla serwisów internetowych. Jedną z nich było bycie drogowcem. Podczas czegoś, co można by nazwać patrolem w poszukiwaniu uszkodzonych znaków, nie było dnia, żeby nie znalazło się kilku, które zostały ścięte przez jadące auto. Przy okazji też po drodze mijałem masę kolizji, czy wypadków, a kilka z takich zdarzeń widziałem na własne oczy. To wszystko utwierdziło mnie w prostym przekonaniu: kamerka samochodowa to niezbędny element wyposażenia auta. Szczególnie w mieście.