Hisense pokazał 65-calowy telewizor dla graczy. Nadciąga tani ideał?

Szukasz nowego telewizora do swojej konsoli PlayStation 5, Xbox Series X albo komputera? Masz wysokie wymagania, ale niekoniecznie portfel bez dna? W takim razie zainteresuje Cie Hisense Gaming TV Ace 2023 (65E55H).

Wśród fanów cyfrowej rozrywki od wielu lat trwa wojna. Z jednej strony mamy graczy komputerowych, z drugiej konsolowych. Oczywiście gdzieś na uboczu są też konsumenci, którzy wiedzą, że "każdemu według potrzeb" lub po prostu łączą oba te światy. W końcu PC również oferuje grę z kanapy z padem w dłoni.

Hisense walczy nie tylko specyfikacją, ale i niską ceną

Oczywiście bez różnicy czy wolicie konsole, czy komputery to by grać na dużym ekranie wpierw potrzebny jest do tego odpowiedni TV. Wbrew pozorom nie każdy się nadaje - chociażby ze względu na niski czas reakcji. Znany chiński producent twierdzi jednak, że stworzył ideał dla graczy i to w całkiem niskiej cenie.

Hisense Gaming TV Ace 2023 (65E55H) to 65-calowy monitor z rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania 240 Hz (MEMC). Całość dopełnia niski czas reakcji - deklarowane 2,7 milisekundy - oraz funkcja Smart TV. Sercem urządzenia jest 4-rdzeniowy SoC, 4 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej.

Zastosowano tutaj matrycę ULED, czyli technologię LCD wykorzystującą dodatkowo kropki kwantowe. Przekłada się to na kąty widzenia do 178°, pokrycie palety DCI-P3 w 90% i współczynnik Delta-E = 1,5.

Panel I/O obejmuje trzy złącza HDMI w najnowszym standardzie 2.1 z przepustowością do 48 Gbps oraz wsparciem technologii VRR i AMD FreeSync Premium. Prócz tego mowa o dwóch złączach audio 3,5 mm i jednym S/PDIF, dwóch USB typu A oraz starszych, acz nadal popularnych portach AV.

Hisense Gaming TV Ace 2023 (65E55H) pojawił się już w sprzedaży w Chinach w cenie 5499 RMB, czyli około 3719 złotych. Wycena jest więc bardzo atrakcyjna jak na taką specyfikację. Nie wiadomo jednak jak szybko zobaczymy ten telewizor w Europie.

Zobacz: Dla każdego coś dobrego, czyli peryferia NZXT w trzech rozmiarach

Zobacz: Windows przegrywa z Linuksem. Pingwin wydajniejszy w grach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hisense

Źródło tekstu: expreview, oprac. własne