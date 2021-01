Technologie, które pożegnaliśmy w 2020 roku

Rok 2020 nie zalicza się z pewnością do najlepszych w dziejach ludzkości. Wręcz przeciwnie - walczy o miejsce jednego z najgorszych okresów utrwalanej historii. Obok pandemii, zamieszek i różnego rodzaju incydentów społecznych działo się również dużo w świecie technologii. Oto, co trafiło na śmietnik historii.

Zestawienie obejmuje zarówno sprzęt, jak i aplikacje oraz rozwiązania technologiczne, które porzucono. Listę otwiera oczywiście...

Flash Player - dawniej król, obecnie niechciany gość. Zapowiedzi końca Flasha pojawiały się już w 2019 roku, a wraz z nastaniem północy z 31 grudnia na 1 stycznia został on oficjalnie uśmiercony. I nigdy nie powróci, aczkolwiek Internet Archives oferuje mnóstwo gierek wykonanych w tej technologii;

- dawniej król, obecnie niechciany gość. Zapowiedzi końca Flasha pojawiały się już w 2019 roku, a wraz z nastaniem północy z 31 grudnia na 1 stycznia został on oficjalnie uśmiercony. I nigdy nie powróci, aczkolwiek Internet Archives oferuje mnóstwo gierek wykonanych w tej technologii; FarmVille - niegdyś król casualowych gier na Facebooku, który przyniósł producentowi, firmie Zynga, olbrzymi dochód, dzisiaj już wspomnienie. W największym okresie świetności, czyli roku 2009, aktywnie grało 62 miliony osób. Ale to nie koniec serii - obecnie dostępne jest FarmVille 3, jednak o popularności pierwowzoru może tylko pomarzyć;

- niegdyś król casualowych gier na Facebooku, który przyniósł producentowi, firmie Zynga, olbrzymi dochód, dzisiaj już wspomnienie. W największym okresie świetności, czyli roku 2009, aktywnie grało 62 miliony osób. Ale to nie koniec serii - obecnie dostępne jest FarmVille 3, jednak o popularności pierwowzoru może tylko pomarzyć; Nintendo 3DS - konsola Nintendo utrzymała się na rynku przez 9,5 roku, a w tym czasie sprzedano ponad 76 mln jej egzemplarzy; w roku premiery została okrzyknięta rewolucją - zapewniała 3D bez zakładania okularów. Miała także funkcje społecznościowe, nagrywanie audio, przeglądarkę internetową, itp. Ogólnie mówiąc, przypominała współczesne smartfony. Od września nowe egzemplarze nie są już produkowane;

- konsola Nintendo utrzymała się na rynku przez 9,5 roku, a w tym czasie sprzedano ponad 76 mln jej egzemplarzy; w roku premiery została okrzyknięta rewolucją - zapewniała 3D bez zakładania okularów. Miała także funkcje społecznościowe, nagrywanie audio, przeglądarkę internetową, itp. Ogólnie mówiąc, przypominała współczesne smartfony. Od września nowe egzemplarze nie są już produkowane; Google Play Music - Google doszło do wniosku, że nie będzie duplikować swoich serwisów muzycznych i podobnie jak niegdyś Google Video zniknęło z powodu YouTube, tak teraz Play Music znika... z tego samego powodu. Czyli YouTube Music . Już od sierpnia nie można było ładować tam nowych treści, a sklep został zamknięty.

- Google doszło do wniosku, że nie będzie duplikować swoich serwisów muzycznych i podobnie jak niegdyś Google Video zniknęło z powodu YouTube, tak teraz Play Music znika... z tego samego powodu. Czyli . Już od sierpnia nie można było ładować tam nowych treści, a sklep został zamknięty. Mixer - konkurent dla Twitcha zakończył żywot 22 lipca 2020 roku, a Microsoft nawiązał współpracę z Facebookiem pod kątem gier. Warto przypomnieć, że Mixer powstał ze zmiany serwisu Beam, który MS kupił w 2016 roku.

- konkurent dla Twitcha zakończył żywot 22 lipca 2020 roku, a Microsoft nawiązał współpracę z Facebookiem pod kątem gier. Warto przypomnieć, że Mixer powstał ze zmiany serwisu Beam, który MS kupił w 2016 roku. Windows 7 - na koniec coś, co zakończyło się na początku ubiegłego roku. Od 14 stycznia Microsoft przestał wspierać Windows 7, który pomimo to jest nadal drugim najpopularniejszym systemem operacyjnym świata. Dla wielu użytkowników jest najlepszym produktem producenta i wciąż go używają i na co dzień, jak i do pracy.

Warto także wspomnieć o mniej popularnych u nas technologiach, jak Amazon Echo Look czy gogle i platformy do wirtualnej rzeczywistości. A co przyniesie nam 2021? Cóż, wszystko możliwe...

Zobacz: Ile komputerów nadal korzysta z Windows 7? Nadal za dużo

Zobacz: Flash Player – wreszcie koniec tego koszmaru