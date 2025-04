Te słuchawki z ekranem zwykle kosztują 200 zł, ale dziś kupisz je za 70 złotych

Czego można oczekiwać od porządnych, tanich słuchawek? Oczywiście przyzwoitej jakości muzyki i mocnej baterii . Dalej na scenę wchodzi wysoka jakość rozmów i obecność ANC. Tutaj mamy to wszystko, a do kompletu dołącza etui z ekranem dotykowym, które pozwala na sterowanie naszymi słuchawkami . A wszystko to za jedyne 69,99 złotych .

Słuchawki A9 Pro

Mamy tu do czynienia ze stosunkowo świeżym modelem, bo z 2024 roku. Z tego też powodu na pokładzie znajdziemy Bluetooth 5.4. Dzięki funkcji redukcji szumów potrafią one wytłumić dźwięki z naszego otoczenia. Oferują one do 5 godzin słuchania muzyki na pojedynczym ładowaniu, a czas ten jest dodatkowo wydłużony przez dodane do zestawu etui. I to ono jest najciekawszym elementem. Pozwala ono na zmianę utworów, włączenie ANC, czy zmianę ustawień słuchawek, bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Ma ono nawet funkcję latarki. A wszystko to za jedyne 69,99 złotych.