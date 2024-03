Koniec czekania. Arctic posłuchał głosu ludu

Długo wyczekiwane, duże i wysokowydajne wentylatory od Arctica trafiają wreszcie do sprzedaży. Specyfikacja robi wrażenie, acz producent nie zdradza głośności.

Chociaż w sklepach dostępne są wentylatory komputerowe i układy chłodzenia procesora od naprawdę wielu firm, to tylko garstka z nich wyróżnia się na tel konkurencji. Jedną z nich jest Arctic, czyli niemiecki producent znany z bardzo wydajnych, wyjątkowo cichych i przystępnych cenowo rozwiązań.

Wentylatory Arctic P14 Max wyceniono na 79 złotych

Niemal równy rok po premierze modelu Arctic P12 Max dostajemy wreszcie długo wyczekiwany, większy wariant. Jest to ponownie wysokoobrotowa propozycja klasy premium stawiająca na topową wydajność.

Arctic P14 Max to wentylator 140-milimetrowy, który wyposażono w pięć połączonych ze sobą łopatek oraz łożysko FDB. Mowa o maksymalnej prędkości obrotowej do 2800 RPM, przy wydajności do 95 CFM oraz ciśnieniu do 4,18 mmH 2 O. Co ciekawe producent nie zdradza deklarowanej kultury pracy.

Arctic twierdzi, że ich nowe wentylatory są uniwersalne i sprawdzą się zarówno montowane na radiatorach lub chłodnicach, ale również w obudowach. Nie zabrakło tutaj podkładek antywibracyjnych.

Seria Arctic P14 Max trafiła już do sprzedaży. Wentylatory można kupić pojedynczo lub w pięciopaku. Sugerowane ceny to kolejno 18 i 60 euro (ok. 79 i 259 złotych), ale na start mowa o nieco niższych cenach rzędu 11,5 i 44 euro, czyli około 49 i 189 złotych. Producent udziela 6 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne