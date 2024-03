Gratka dla fanów białych i cichych komputerów

be quiet! przygotował swoje flagowe wentylatory w nowej wersji kolorystycznej. Nadal jednak mowa o topowej wydajności i wzorowej kulturze pracy.

Każdy z nas nieco inaczej wyobraża sobie idealny zestaw komputerowy. Dla części osób ważna jest przede wszystkim wydajność i cena, ale sporo konsumentów zwraca również uwagę na kulturę pracy oraz wygląd. To właśnie stąd popularność obudów wyposażonych w okno czy podświetlenie RGB LED.

Białe wentylatory be quiet! zadebiutują 9 kwietnia

A tak się składa, że czołowy niemiecki producent rozszerzył właśnie swoje portfolio o pozycję skierowaną do estetów. be quiet! przygotował całkowicie białe wentylatory komputerowe klasy premium.

be quiet! Silent Wings 4 White oraz Silent Wing Pro 4 White to jak sama nazwa wskazuje białe warianty kolorystyczne flagowych wentylatorów niemieckiego producenta. Stworzono je przed wszystkim z myślą o radiatorach oraz chłodnicach, a potwierdza to wysokie ciśnienie statyczne - do zawrotnych 5,31 mmH 2 O.

Mamy tutaj do czynienia z 6-polowym silnikiem, który charakteryzuje się lepszą kulturą pracy niż tańsze rozwiązania konkurencji. Dopełniają to wymiennie podkładki antywibracyjne. Zarówno łopatki, jak i ramka zostały dodatkowo usztywnione włóknem szklanym, co ma zmniejszyć wibracje i turbulencje powietrza.

Producent przygotował dwa rozmiary - 140 i 120 mm, oraz wersje klasyczne i wysokowydajne. Tym samym do wyboru mamy całe spektrum maksymalnej prędkości obrotowej (od 1100 do 3000 RPM). Model z dopiskiem "Pro" posiada bogatszy zestaw akcesoriów i fizyczny przełącznik do kontroli RPM.

Wentylatory be quiet! Silent Wings 4 White oraz Silent Wing Pro 4 White trafią do sprzedaży już 9 kwietnia. Sugerowane ceny niestety nie należą do niskich i prezentują się następująco:

be quiet! Silent Wings 4 White 120 mm - 24,90 euro, czyli około 109 złotych

- 24,90 euro, czyli około 109 złotych be quiet! Silent Wings 4 White 120 mm high-speed - 24,90 euro, czyli około 109 złotych

- 24,90 euro, czyli około 109 złotych be quiet! Silent Wings 4 White 140 mm - 25,90 euro, czyli około 115 złotych

- 25,90 euro, czyli około 115 złotych be quiet! Silent Wings 4 White 140 mm high-speed - 25,90 euro, czyli około 115 złotych

- 25,90 euro, czyli około 115 złotych be quiet! Silent Wings PRO 4 White 120 mm - 32,90 euro, czyli około 145 złotych

- 32,90 euro, czyli około 145 złotych be quiet! Silent Wings PRO 4 White 140 mm - 33,90 euro, czyli około 149 złotych

Zobacz: MSI ma nowy, szybki monitor 4K dla graczy

Zobacz: ENERMAXK8, czyli elegancki Mid Tower w ludzkiej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: be quiet!

Źródło tekstu: oprac. własne