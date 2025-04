Ta szczoteczka od Oral-B na co dzień kosztuje aż 700 zł, ale dziś może być Twoja znacznie taniej

ORAL-B IO 7 Sapphire Blue

Oczywiście to nie wszystko, co ta wyjątkowa szczoteczka potrafi. Oferuje ona wskaźnik siły nacisku. Jeśli więc przykładasz ją zbyt słabo, albo zbyt mocno do zębów, to sama Cię o tym poinformuje. Nie ma więc mowy o niedomyciu zębów, lub o uszkodzeniu szkliwa, lub główki szczoteczki przez zbyt mocny nacisk. Szczoteczka ta oferuje także wbudowany ekran OLED, który pozwala na wyświetlanie aktualnie wybranego trybu, czy poziomu naładowania baterii. Tą uzupełnia się dzięki ładowarce magnetycznej. Dodatkowo w zestawie producent oferuje także etui podróżne. Dzięki temu podczas wyjazdów również będziesz mógł dbać o swoje zęby w najwyższą skutecznością. A wszystko to w cenie 559,99 złotych. Czyli znacznie taniej, niż leczenie zęba u dentysty.