Ta potężna stacja ładująca oferuje aż 330 W mocy, a kosztuje mniej, niż 60 zł

Sytuacja robi się skomplikowana, kiedy tych urządzeń mamy nieco więcej. Opiszę to na swoim przykładzie: MacBook Air, który od kilku dni jest moim podstawowym narzędziem pracy, iPad gen.10, który pełni funkcję dodatkowego wyświetlacza , Nintendo Switch, smartfon, mały tablet od Samsunga, który stał się moim ulubionym urządzeniem do korzystania po pracy, słuchawki TWS, dwa małe powerbanki odpowiednio 5 i 10 Ah, dwa duże powerbanki po 20 Ah, kamerka. A i to nie wszystko, ale z tej części tego sprzętu korzystam stosunkowo często. I podejrzewam, że nie jestem jedyny, a już zrobiło się 10 urządzeń do ładowania .

TOPZERO AS330W

Na szczęście istnieje rozwiązanie, jakim jest stacja ładująca TOPZERO AS330W. Jest to potężna ładowarka o mocy maksymalnej wynoszącej aż 330 W. Moc ta jest rozdzielana pomiędzy 4 porty USB-A o mocy 60 W każdy, 4 porty USB-C o mocy 30 W każdy i 2 porty USB-C po 100 W. Jak nietrudno policzyć, łączna maksymalna moc portów przekracza moc urządzenia. Dlatego też w przypadkach, kiedy wszystkie są zajęte z maksymalnym obciążeniem, o co raczej trudno, to ich moc jest zmniejszona do takiego poziomu, aby łącznie dawać 330 W. Jednak takie obciążenie tej ładowarki w codziennym użytkowaniu, wydaje się niezwykle trudnym zadaniem. Dla znacznej części nawet wymagających użytkowników taki zestaw to zaspokojenie ich potrzeb z dużym zapasem. A wszystko to za mniej, niż 60 złotych.