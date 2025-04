Ta Motorola ma 8 GB RAM, potężną baterię i NFC, a zapłacisz za nią tylko 599 złotych

Dobrym przykładem jest tu Motorola Moto G15 Power , czyli telefon, w którym priorytetem jest nie tylko długi czas pracy na baterii, ale także to, aby posłużył nam on jak najdłużej . Przekładają się na to jego podzespoły, a zwłaszcza ilość pamięci operacyjnej, oraz szereg nowoczesnych technologii związanych z łącznością .

Smartfon ten oferuje duży, 6,72-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+. Jego sercem jest układ MediaTek Helio G81. Jest to budżetowa jednostka z aspiracjami do średniej półki, która jednak zaskakuje swoją żwawością w codziennych zadaniach. Zwłaszcza że wspiera go 8 GB RAM. Wartość ta jest więcej, niż wystarczająca. Tym samym możemy liczyć na to, że smartfon ten posłuży nam przez wiele lat, a pamięci operacyjnej mu nie zabraknie. Tak samo jak nie zabraknie nam pamięci wbudowanej, której jest aż 256 GB. Na pochwałę zasługuje także obecność NFC, które w tym budżecie nie jest oczywiste, a pozwala na płacenie smartfonem za zakupy. Nie zabrakło także 50 Mpix aparatu. Jednak prawdziwą wisienką na torcie jest bateria 6000 mAh. A wszystko to za jedyne 599 złotych.