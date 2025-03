Ta ładowarka oferuje aż 200 W czystej mocy, a kupisz ją za mniej, niż 200 zł

Problem w tym, że sprzętów również mamy coraz więcej. Smartfon, laptop, tablet, powerbank, słuchawki, konsola do gier... można długo tak wymieniać. Najważniejsze, że finalnie mamy dużo urządzeń, co teoretycznie wymaga zakupu wielu szybkich ładowarek . W końcu nawet jeśli mamy taką z wieloma portami, to jej moc zostaje rozbita na poszczególne urządzenia i przestaje robić aż tak dobre wrażenie , prawda? No cóż, ta ładowarka za 188,99 złotych dowodzi, że niekoniecznie.

Silver Monkey Ładowarka GaN 200W

Jak sama nazwa wskazuje, to mamy tu do czynienia z potężną, 200 W ładowarką. Oferuje ona 3 wyjścia USB-C, oraz jedno USB-A. Tu warto podkreślić, że 200 W to wartość znacznie przekraczająca maksymalną moc przesyłu USB-C. Tak naprawdę pojedynczy port oferuje maksymalnie do 100 W. Jednak jeśli podłączymy do dwóch pierwszych portów USB-C dwa urządzenia, to każde z nich będzie mogło być ładowane z mocą do 100 W, co daje nam łącznie 200 W. Warto tu dodać, że pozostałe dwa porty są już nieco wolniejsze. Trzeci port USB-C daje maksymalnie 65 W, a port USB-A zapewni do 60 W. Oczywiście można podłączać urządzenia w różnych konfiguracjach, jednak nigdy 200 W nie zostanie przekroczone. A wszystko to za jedyne 188,99 zł.