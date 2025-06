T-Mobile: możesz zaoszczędzić 1700 zł. Nowość u operatora

T-Mobile wprowadził do oferty laptop Microsoft Surface Pro Copilot+ PC 5G. Jak zachwala operator, to więcej niż komputer – to osobisty asystent, kreatywne studio i mobilne biuro w jednym. Dla swoich klientów T-Mobile przygotował promocję na start, dzięki której można zaoszczędzić aż 1700 złotych i rozłożyć zakup na raty zero procent.