Szukasz taniego sposobu na granie? Biały XBOX Series X jest dziś 200 zł tańszy

Natomiast tanie granie to domena Xboxa. A wszystko to dzięki usłudze Game Pass, która za stosunkowo niewielką miesięczną opłatą daje dostęp do setek tytułów. W tym do premierowych gier stworzonych przez studia należące do Microsoftu i EA. I oczywiście: usługa ta jest dostępna także dla PC-tów. Tu jednak dochodzi jeszcze kwestia ceny sprzętu. Xbox, nawet Series X jest tańszy, do przyzwoitego PC-ta. Dodatkowo wszystkie gry, które na niego wyjdą, będą działały na nim dobrze, a PC-ty trzeba co jakiś czas ulepszać. A tak się akurat składa, że biały XBOX Series X jest właśnie do kupienia w promocji 200 zł taniej.