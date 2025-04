Szukasz taniego projektora? Ten kosztuje 155 złotych i w swoim budżecie to prawdziwy kozak

Magcubic HY300 PRO

Mamy tu więc rozdzielczość HD, oraz jasność 250 ANSI Lumenów, oraz nawet 130-calowy obraz. I oczywiście: nadal nie jest to obraz ostry jak żyleta, ale da się już na niego patrzeć i czerpać z tego przyjemność. Taka jasność również nie zachwyca i wymaga do seansu późnej pory, albo naprawdę grubych i szczelnych zasłon. Jednak w ciemnościach obraz już jest przyjemnie jasny. Jest to projektor, który kosztuje jedyne 154,80 zł, z którego da się korzystać i być zadowolonym z prezentowanego obrazu. Zwłaszcza że ma na pokładzie Androida 11, więc mamy dostęp do YouTube i VOD z samego urządzenia. Warto także dodać, że są to parametry typowe dla projektorów do 400 złotych. Dlatego też cena 154,80 zł to prawdziwa okazja.