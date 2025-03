Szukasz porządnego średniaka z dużym ekranem? Ta Motorola jest w świetnej cenie

Seria Moto G od Motoroli już od pierwszego modelu udowadnia, że mocny i wszechstronny smarfon nie musi kosztować fortuny . Filozofia ta wciąż trzyma się serii, która z czasem rozrosła się o kolejne pod serie skupione wokół konkretnej półki cenowej. Wszystkie jednak spełniają wciąż jedno i to samo założenie: jak najlepszy smartfon w danej cenie. Tym razem mowa tu o kwocie 649 złotych, którą obniżono w promocji do 599 złotych .

Motorola Moto G15

Nie inaczej jest w przypadku Motoroli Moto G15, którą możecie kupić dziś za jedyne 599 złotych. Oczywiście są pewne cechy, które wynikają z niższej ceny. Jednak wszelkie cięcia zostały bardzo przemyślane i są jak najmniej odczuwalne. Smartfon ten oferuje duży, 6,72-calowy ekran LCD, o rozdzielczości Full HD. Jego sercem jest układ MiedaTek Helio G81 Extreme. To przyzwoity procesor, ale o łączności 5G możemy jednak zapomnieć. Wspiera go aż 8 GB RAM. Jest to wartość więcej, niż wystarczająca i wskazuje, że będziemy mogli się cieszyć tym smartfonem jeszcze przez długie lata. Wbudowana pamięć to 128 GB, które możemy rozszerzyć o dodatkowe 512 GB dzięki kartom pamięci.