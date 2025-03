Szukasz dobrego, acz taniego telewizora? Ten ma matrycę QLED i jest za 899 złotych

I nie inaczej jest także w tym wypadku. Tu jednak mamy do czynienia z kompromisami, które wciąż dają nadzieję na bardzo ładny obraz, a nie tylko na ładnie wyglądające cyferki w specyfikacj i. A wszystko to w promocyjnej cenie za jedyne 899 złotych .

JVC LT-32VQF54PA

Telewizor ten oferuje 32-calową matrycę o rozdzielczości Full HD. Maleństwo? A i owszem. Świetnie jednak sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach, gdzie ekran znajduje się stosunkowo blisko użytkownika. Oczywiście nie ma tu panelu 4K, jednak przy tej przekątnej i odpowiedniej odległości od ekranu nawet Full HD daje ostry obraz. Tym, co zwraca największą uwagę, jest technologia wykonania matrycy. Mowa tu o panelu QLED. Jest to niejako pochodna paneli LCD, jednak dzięki warstwie kropek kwantowych oferuje ona znacznie wyższą jakość wyświetlanych kolorów. Dodatkowo telewizor ten wspiera dwa tryby HDR: HDR10, oraz HLG. Dodatkowo telewizor oferuje funkcję nagrywania aktualnie wyświetlanego obrazu i dźwięku na nośnik USB. Nie zabrakło także funkcji smart TV, która daje dostęp do YouTube, oraz najpopularniejszych platform VOD. A wszystko to za jedyne 899 złotych.