Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kosztował 100 złotych. Dziś kupisz go za 29,99 zł

JAZ Note

Słuchawki te są okrojone z wszystkich funkcji dodatkowych. Producent skupił się w ich przypadku jedynie na jakości dźwięku. Wbudowana bateria oferuje 3,5 godziny ciągłego słuchania muzyki. Jeśli więc spędzasz w słuchawkach cały dzień, to nie są one dla Ciebie. Jeśli słuchasz do podanego czasu, a potem chowasz w etui ładującym, to nawet tego nie odczujesz. Warto także dodać, że to ostatnie podładujesz za pomocą złącza USB-C, co nie jest tak oczywiste wśród słuchawek z tej półki cenowej. Mowa tu w końcu o sprzęcie, który w promocji kupisz za 29,99 zł.