Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt był za 100 zł, a dziś kupisz go za 30 zł

A dokładniej chodzi tu o model JAZ Twin Free . Są to proste słuchawki, jednak w bardzo atrakcyjnej cenie. Sprawdzą się one idealnie jako słuchawki robocze, w miejscach, gdzie szkoda byłoby zabierać nasz podstawowy zestaw. Ewentualnie jako zapasowe słuchawki , które można wrzucić na dno torby/plecaka na wypadek, gdyby nasze podstawowe słuchawki się wyczerpały w najmniej odpowiednim momencie. W takim scenariuszu słuchawki TWS, które mogą być Wasze za jedyne 29,99 złotych sprawdzą się idealnie.

JAZ Twin Free

Słuchawki te mimo swojej nazwy mają się nadawać nie tylko do jazz-u, ale także innych gatunków muzycznych. Oferują one do 3 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu, jednak czas ten można wydłużyć dzięki akumulatorowe wbudowanemu w etui. A wszystko to za 29,99 złotych.