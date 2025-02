Świetna promocja w Lidlu. To niezbędnik każdego kierowcy

Prostownik z Lidla

Urządzenie to oferuje 4 tryby pracy, w tym profil zimowy, który został stworzony z myślą o ładowaniu zmarzniętych akumulatorów zimą. Można nim naładować akumulatory zarówno 12 V, jak i 6 V. Tym samym sprawdzi się on także u właścicieli motocykli i skuterów. Co więcej, w Lidlowej promocji możecie go kupić aż 40% taniej, czyli za jedyne 38,94 złotych. Oczywiście warto także pomyśleć o pokrowcu na samochód, jeśli ten znajduje się pod chmurką. Zawsze to mniej skrobania.