Suunto Run to nowy zegarek dla biegaczy

Suunto Run to więcej niż zegarek – to osobisty trener, towarzysz i motywator zamknięty w ultralekkiej, a jednocześnie wytrzymałej formie. Dzięki nowym funkcjom, takim jak zaawansowana kontrola oddechu czy precyzyjne śledzenie trasy, ma on pozwolić czerpać jeszcze większą radość z każdego kilometra.

Zaprojektowany z pasją do biegania

Podobnie jak inne modele Suunto, Run może pochwalić się imponującą żywotnością baterii – nawet do 12 dni codziennego użytkowania bez potrzeby ładowania. To kluczowe, zwłaszcza podczas intensywnego śledzenia aktywności na zawodach biegowych czy wielodniowych wyjazdach.

Zegarek oferuje pakiet niezbędnych funkcji i wskazówek treningowych stworzonych specjalnie dla biegaczy. Wśród nich znajdziemy między innymi tryb maratonu, funkcję "ghost runner" (wirtualny partner do rywalizacji) oraz "track running" do precyzyjnego biegania na bieżni. Umożliwiają one precyzyjne dostosowanie tempa, symulowanie warunków zawodów i dokładne śledzenie postępów, co przekłada się na efektywniejsze planowanie i optymalizację przyszłych treningów.