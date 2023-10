Sony bije rekordy. W tych słuchawkach będziesz grać godzinami

Sony ma nowe słuchawki. Będziesz w nich grać godzinami.

Sony Inzone Buds – długie granie i krótkie opóźnienia

Sony prezentuje pierwsze douszne słuchawki, przeznaczone do grania: Inzone Buds. Zostały zaprojektowane z myślą o gamingowych maratonach.

Sony chwali się, że nie znajdziesz na rynku „pchełek”, które zapewnią Ci dłuższy czas rozgrywki bez przerw na ładowanie. Sony Inzone Buds mogą pracować bez przerwy nawet 12 godzin (doładowanie z etui daje drugie tyle). To wynik godny podziwu. O wygodę nie trzeba się martwić – konstrukcja słuchawek zapewnia minimalny kontakt z uchem gracza. Przy tym słuchawki zapewniają opóźnienia poniżej 30 ms, jeśli będą używane z donglem radiowym, podłączanym do komputera przez USB-C. Oczywiście można korzystać też z łączności Bluetooth.

Gratką będzie też dźwięk przestrzenny 360° dla gier. Słuchawki Inzone Buds, choć malutkie, bezbłędnie przekażą graczom dźwięki wirtualnego otoczenia. To funkcja nie do przecenienia, gdy trzeba być o krok przed przeciwnikiem. Ponadto Inzone Buds wykorzystują znaną z innych słuchawek dousznych Sony analizę kształtu ucha zewnętrznego i kanału słuchowego, by zapewnić niedościgniony poziom personalizacji dźwięku. Dzięki temu pole dźwiękowe będzie doskonale dopasowane do każdego gracza.

Warto tu zaznaczyć, że słuchawki Inzone Buds mają ten sam przetwornik akustyczny Dynamic Driver X, co świetne słuchawki WF-1000XM5. Odznacza się czystym dźwiękiem, małymi zniekształceniami i wysokim realizmem brzmienia. Całość uzupełnia ceniony system redukcji dźwięków z zewnątrz, by można było zanurzyć się w grze po same uszy. System redukcji działa także podczas rozmów, a słuchawki mają oczywiście mikrofon.

Sony Inzone Buds będą dostępne w kolorze czarnym i białym. Ich cena w Polsce wyniesie około 1000 złotych. Zdecydują o niej sprzedawcy.

Sony Inzone H5 – zapomnisz, że nosisz słuchawki

Kolejna nowość to superlekkie, nieściskające głowy słuchawki nauszne Sony Inzone H5. Naprawdę można o nich zapomnieć, zwłaszcza że mogą pracować do 28 godzin na akumulatorze. Ich waga to jedynie 260 gramów, a z komputerem łączą się radiowo w paśmie 2,4 GHz lub zwykłym przewodem ze wtyczką jack 3,5 mm. Nie zabrakło tu dźwięku przestrzennego dla gier i praktycznego mikrofonu na wysięgniku.

Cena słuchawek Sony Inzone H5 wyniesie około 700 złotych. Ten model również będzie dostępny w dwóch kolorach.

Przy okazji Sony wprowadza także czarną wersję znanych już słuchawek Inzone H9, wyposażonych w aktywną redukcję dźwięków z zewnątrz.

Przy projektowaniu nowych słuchawek inżynierowie Sony pracowali wspólnie z drużyną Fnatic.

