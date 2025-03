Smartfony kontra ludzie: wkrótce tych pierwszych będzie więcej

Sprzęt

W 2024 roku na całym świecie sprzedano około 260 milionów nowych smartfonów. Choć to nadal ogromna liczba, jest to jednocześnie drugi najniższy roczny wzrost sprzedaży w ostatniej dekadzie i aż pięciokrotny mniejszy w porównaniu do rekordowego 2017 roku. Mimo spowolnienia rynku, liczba smartfonów nadal rośnie w niesamowitym tempie – znacznie szybciej niż globalna populacja.