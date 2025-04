Smartfony Google Pixel 9 wchodzą do T-Mobile. Oto ceny

Jak zachwala T-Mobile, to, co wyróżnia urządzenia Google Pixel, to przede wszystkim połączenie nowoczesnego designu, czystego Androida oraz natychmiastowy dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa i nowych funkcji. Smartfony z tej serii słyną z wyjątkowych aparatów, wspieranych przez algorytmy AI – zdjęcia nocne, tryb portretowy czy automatyczna korekcja rozmytych zdjęć to tylko część ich możliwości.