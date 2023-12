SilverStone prezentuje bardzo małe, ale bardzo mocarne zasilacze

Gratka dla fanów małych PC! SilverStone ma gotowy nowy zasilacz, który kusi niewielkim rozmiarem, ogromną mocą i wsparciem najnowszych standardów.

Miniaturyzację możemy obserwować wszędzie, również na rynku komputerowym. Obecnie złożenie małego PC, który będzie wystarczająco wydajny do grania w najnowsze tytuły AAA czy do poważnej pracy z grafiką i wideo nie stanowi najmniejszego problemu. Jedyną barierą są pieniądze i wiedza potrzebna na dobranie podzespołów.

Nowy zasilacz SilverStone wyposażono w 12V-2X6

Na szczęście w sklepach przybywa małych części - płyt główny Mini ITX; krótkich kart graficznych czy zasilaczy SFX. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych grup, bowiem SilverStone pokazał nowe PSU.

SilverStone Extreme 1200R Platinum to w pełni modularny zasilacz typu SFX-L o mocy 1200 W. Platforma oparta została na pojedynczej, mocnej linii +12 V (do 100 A); japońskich kondensatorach i aktywnym PFC. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 91% potwierdzoną certyfikatem Cybenetics Platinum.

Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OCP, OPP, OVP, SCP czy OTP. Całość chłodzi cichy, 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB. Do 300 W obciążenia pozostaje on wyłączony, zapewniając wzorową kulturę pracy. Następnie stopniowo się rozkręca do maksymalnie 1400 RPM i 36 dB(A).

Opisywany zasilacz wyposażono w przewód z wtyczką 12V-2x6, który dedykowany jest kartom graficznym NVIDIA GeForce RTX 4000. Jest to następca 12VHPWR z wprowadzonymi poprawkami, które mają na celu zmniejszyć ryzyko niepoprawnego montażu i nadtopienia złącza w karcie graficznej.

Data premiery i sugerowana cena SilverStone Extreme 1200R Platinum pozostaje nieznana. Jedno jest jednak pewne - tanio z pewnością nie będzie przy tym formacie i mocy. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne