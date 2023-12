Tak wygląda AMD Aerith z bliska. Wiemy jak jest zbudowany

Lubisz wiedzieć co napędza Twój sprzęt? W takim razie zapraszamy do analizy budowy układu AMD APU, który napędza konsolę Valve Steam Deck.

Rynek konsol przenośnych przez wiele lat znajdował się w zastoju, a jedynym popularnym rozwiązaniem było Nintendo Switch. Sytuacja mocno się zmieniła wraz z premierą Valve Steam Deck, które zachęciło ASUS-a do wydania ROG Ally, a w drodze jest też sporo innych, chińskich alternatyw.

AMD Aerith i AMD Mero to dokładnie te same układy

YouTuber o pseudonimie "High Yield" wraz z fotografem "Fritzchens Fritz" postanowili przyjrzeć się z bliska APU, które napędza Steam Decka. Jest to układ z rodziny AMD Van Gogh wykonany w litografii 7 nm od TSMC. Wyposażono go cztery rdzenie (architektura Zen 4) oraz osiem jednostek CU (architektura RDNA2).

Dokładna analiza wykazała, że AMD Aerith ma powierzchnię 162mm². Sekcja CPU zajmuje 12%, rdzenie iGPU 11%, zaś obszar odpowiedzialny za pamięć LPDDR5 około 9%. Do tego dochodzą inne elementy jak kontroler pamięci, pamięć podręczna czy I/O (porty USB, złącza wideo itd.).

Co ciekawe pierwotnie aż 13% powierzchni APU w Steam Decku było nie do rozszyfrowania. Jest to jednak zapewne sekcja CVPE (Computer Vision Processing Engine). Oznaczałoby to, że układ AMD Mero z gogli Magic Leap 2 oraz AMD Aerith z Steam Decka to dokładnie to samo APU.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że najnowszy Steam Deck w wersji OLED doczekał się odświeżonego APU - AMD Sephiroth. Mowa o chipie wykonanym w 6 nm. I chociaż litografia ta zapewnia o 18% większe zagęszczenie tranzystorów, to APU jest o 20% mniejsze. A więc AMD musiało coś wyciąć z nowego APU.

Zobacz: Warto poczekać. AMD szykuje tańsze karty graficzne

Zobacz: Seasonic z nowością, którą możesz dostać za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fritzchens Fritz

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne