Seasonic z nowością, którą możesz dostać za darmo

Jesteś fanem firmy Seasonic? Masz ich zasilacz i kartę GeForce RTX 4000? W takim razie producent zaprasza Cię na testy nowego przewodu 12V-2x6.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 debiutowały pod koniec 2022 roku. Prócz ogromnego skoku wydajności przyniosły nam one nowy standard - 12VHPWR, który pozwala na zasilanie topowych kart graficznych jednym, a nie trzema przewodami. W teorii brzmi to świetnie, w praktyce wygląda nieco gorzej.

Beta testy przewodów do zasilaczy to coś niecodziennego

Szybko okazało się, że konsumenci nie zwracają uwagi na to jak zamontowany jest przewód. A niedociśnięte 12VHPWR oznacza wysokie temperatury i nadtopione złącza. W efekcie zaczęły się prace nad ulepszoną wersją - 12V-2X6, która ma krótsze piny sygnałowe i zdecydowanie trudniej o jej zły montaż.

Firma Seasonic, lider na rynku zasilaczy komputerowych, poinformowała o swoim nowym rozwiązaniu. Jest to przewód kątowy 90° 12V-2X6 dla obecnych już od dawna w sprzedaży jednostek Prime, Focus i Vertex. Użyto tutaj przekroju 16-AWG i elastycznego oplotu, a całość jest zgodna z ATX 3.1 oraz PCIe CEM 5.1.

Co ciekawe nowy przewód można dostać za darmo. Jak? Wystarczy być posiadaczem PSU z jednej z wymienionych wcześniej serii i napisać do Seasonica. Producent uruchomił bowiem program beta testów, gdzie wybierze 100 różnych osób, żeby przetestowały nowe rozwiązanie w warunkach bojowych.

Chociaż wygląda to na pierwszy rzut oka nieźle, to raczej nikt nie powinien ryzykować ewentualną awarią PC czy karty graficznej wartej kilka tysięcy złotych w zamian za przewód do zasilacza. I to nawet mimo nienagannej renomy, jaką ma Seasonic. Niech testy odbywają się za zamkniętymi drzwiami producenta.

