Olbrzymi głośnik Bluetooth w świetnej promocji

Seria SumoBox firmy Sharp to potężne głośniki, za których technologię i strojenie odpowiada legendarny Devialet. Powiedzenie głośnik Bluetooth to w tym przypadku zdecydowanie za mało.

Power Audio Sharp SumoBox CP-LS100 120W Bluetooth — gdy zwykły głośnik to za mało

Nie jest to kolejna tubka JBL-a, nie jest to też plastikowy, świecący RGB twór do karaoke. SumoBox CP-LS100 to właściwie profesjonalny piecyk, z wnęką na statyw, złączami na gitary czy mikrofony (podwójne złącza TRS/XLR), wejściem AUX i USB, pełną manualną kontrolą nad poziomami i jakością dźwięku. Oczywiście jak przystało na współczesne nagłośnienie, jest też łączność Bluetooth ze wspierającą je aplikacją Sharp Life czy nawet możliwość bezprzewodowego połączenia 2 głośników w stereofoniczną parę.

Głośnik może pracować zarówno w pozycji pionowej, jak i w poziomej, a dołączone do zestawu gumowe stopki na narożniki obudowy umożliwiają wygodne ustawianie głośnika i dodatkowo stabilizują go, by wielka moc nie przesuwała sprzętu po podłodze.

Wymienny moduł baterii

Chyba najciekawszą opcją jest tutaj moduł baterii — akumulator jest wymienny i doczepiamy go do tyłu obudowy przez specjalne złącze. Jeśli 10 godzin ciągłego odtwarzania muzyki to za mało, wystarczy wyposażyć się w dodatkowe moduły. To przy okazji bardzo zdrowe podejście pod względem ekologii (głośnik nie jest „jednorazowy”). Sam moduł prezentuje stan naładowania diodami, więc zawsze wiemy, czy jesteśmy gotowi na imprezę w terenie. Oczywiście istnieje też możliwość podłączenia zasilania sieciowego, a akumulator jest standardowym wyposażeniem zestawu.

SumoBox CP-LS100 - jakość dźwięku

Jeśli myślicie o tym głośniku jak o wielkim pudle na akademiach w podstawówce, to błądzicie. Devialet zadbał o bardzo naturalne brzmienie, bez zduszenia wszystkiego pierdzącym basem. Bez problemu zaprzęgniecie ten sprzęt do wymagających gatunków muzycznych, które często prezentowane są mizernie na typowych, zalanych plastikiem głośnikach Bluetooth.

Dwa ośmiocalowe głośniki basowe i dwa dwucalowe głośniki wysokotonowe oferują aż 120 watów mocy i natężenie dźwięku sięgające 105 dB. Z takim orężem nie musicie się obawiać, że na imprezę w ogrodzie zabraknie Wam mocy. Powiem więcej, podczas testów nie było potrzeby wychodzenia ponad 50% mocy.

Głośnik Sharpa możecie teraz wyrwać w RTV Euro AGD za 1399 zł. To najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni (poprzednio 1599 zł) i jednocześnie najniższa według Ceneo.

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl