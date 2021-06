Przez kryptowalutę Chia Seagate i WD zwiększają produkcję dysków

Seagate i WD zwiększają produkcję dysków. Wszystko przez kryptowalutę Chia, której popularność, pomimo niższych cen, cały czas nie spada.

Kryptowaluta Chia miała wywrócić do góry nogami rynek dysków HDD oraz SSD. Co prawda jej popularność nie spada i to pomimo coraz niższych cen, ale cały czas nie widać jej wielkiego wpływu na rynek, a przynajmniej w Polsce. W Azji sytuacja jest zgoła odmienna. Tam wielu nośników po prostu zaczyna brakować i powtarza się to, co obserwujemy już na rynku kart graficznych. Między innymi dlatego Seagate oraz WD zwiększają produkcję.

Jedno musimy sobie wyjaśnić. To, że wpływu kryptowaluty Chia nie widać na razie na ceny w Polsce, nie oznacza, że tak już zostanie. Z opóźnieniem, ale prawdopodobnie i u nas ceny z czasem zaczną rosnąć, a niektórych modeli może nawet brakować. Widać to po spływających z całego świata danych, z których wynika, że sprzedaż dysków HDD o pojemności 10 TB wzrosła z roku na rok aż o 240%. To samo tyczy się konsumenckich modeli, dedykowanych do NAS-ów, gdzie wzrost rok do roku to 167%. Nawet nośniki do systemów monitoringu sprzedają się o 116% lepiej niż rok wcześniej.

WD i Seagate zwiększają produkcję dysków HDD

Dlatego WD i Seagate zwiększają produkcję dysków HDD. Obie firmy są w stanie to zrobić, ponieważ w ostatnich latach cały czas spadało zainteresowanie nośnikami talerzowymi, które były wypierane przez modele półprzewodnikowe i tym samym spowalniana była produkcja. Tymczasem linie produkcyjne mają większą wydajność, która teraz może zostać wykorzystana. Można powiedzieć, że dla obu producentów to jeden z lepszych prezentów, który został im podarowany przez górników.

Już w tym momencie szacuje się, że na wydobywanie kryptowaluty Chia przeznaczono przestrzeń aż 20,2 EB (Eksabajtów), gdzie w kwietniu był to zaledwie 1 EB. Jak widać górnikom nie przeszkadza nawet spadek wartości Chia, która jest aktualnie wyceniana na około 550 dolarów. W połowie maja waluta osiągnęła swoje maksimum aż 1685 dolarów, więc spadek jest duży.

Źródło zdjęć: Pexels

Źródło tekstu: TechSpot