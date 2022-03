Japończycy udoskonalili legendarne chłodzenie procesora

Kupiłeś nowy, wydajny procesor od AMD lub Intela? Notujesz wysokie temperatury w grach i programach? W takim razie Japończycy z firmy Scythce mają dla Ciebie ciche chłodzenie CPU, które ma być jeszcze wydajniejsze niż pierwsza generacja.

Procesory komputerowe w ostatnich lata zyskały zarówno więcej rdzeni i wątków, jak i wyższe taktowania. To przekłada się na spory skok wydajności, ale również wyższy pobór mocy. Ostatnie z wymienionych oznacza więcej generowanego ciepła, które trzeba odprowadzić z CPU by zapobiec thermal throttlingowi.

Scythe obiecuje wysoką wydajność oraz ciszę

Z tego powodu na popularności zyskały układy chłodzenia procesora od firm trzecich. Zarówno okazałe propozycje wieżowe, jak i gotowe zestawy All in One. Dzisiaj skupimy się na chłodzeniach powietrznych, bowiem znany w Polsce japoński producent udoskonalił swój ceniony model. Mowa oczywiście o Scythe.

Scythe Fuma 2 Rev.B to wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 154,5 x 137 x 129 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 1000 gramów, licząc wraz z wentylatorami. Mamy tutaj do czynienia z dwoma aluminiowymi radiatorami, sześcioma miedzianymi, niklowanymi rurkami cieplnymi o średnicy 6 milimetrów każda oraz dwoma autorskimi wentylatorami 120-milimetrowymi.

Zastosowane "śmigła" względem pierwowzoru doczekały się wyższych obrotów na minutę, a więc i większej wydajności. Mowa o Scythe Kaze Flex 120 II Slim PWM pracującym z prędkością od 300 do 1500 RPM przy wydajności do 39,44 CFM, ciśnieniu do 0,96 mmH2O oraz kulturze pracy do 23,80 dB(A).

Drugi wentylator to Scythe Kaze Flex 120 II PWM, który również pracuje z prędkością od 300 do 1500 RPM, ale przy wydajności od 16,90 do 67,62 CFM, ciśnieniu od 0,075 do 1,50 mmH20 i głośności od 4 do 28,60 dB(A).

Japoński cooler kompatybilny jest z gniazdami AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2 i FM1 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066, 2011(-3). Specjalnie wyprofilowany radiator został zaprojektowany tak by nie kolidować ani z wysokimi modułami RAM, ani z radiatorem sekcji zasilania płyty głównej.

Scythe Fuma 2 Rev.B ma trafić do sprzedaży w kwietniu 2022 roku. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale pierwsza wersja kosztowała w Polsce 309 złotych i należy spodziewać się podobnej lub identycznej ceny.

