Co wspólnego ma ze sobą tajwański laptop, siły specjalne i Polska?

MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition to jeden z najnowszych laptopów od tajwańskiego giganta technologicznego. Przyjrzymy mu się dzisiaj i wyjaśnimy co ma wspólnego zarówno z siłami specjalnymi, jak i Polską.

Po pojawieniu się pasożyta „Chimera” w Nowym Meksyku na początku 2018 roku świat zaczął zadawać pytania jak radzić sobie z tego typu zagrożeniami w przyszłości. Poświęcone temu były zarówno spotkania NATO, jak i szczyty G20 gdzie dyskutowano o utworzeniu wyspecjalizowanej grupy zadaniowej, która miała przeciwdziałać podobnym sytuacjom.

Wirus Chimera, czyli punkt zwrotny ludzkości

Jednak jak szybko ludzkość została zmuszona do działania, tak niemal równie szybko osłabł zapał. Rządy zaczęły umywać ręce i bagatelizować sytuację, twierdząc, że „Chimera” była tylko odosobnionym przypadkiem. Świat otrząsnął się dopiero po odkryciu podobnego szczepu pasożyta przez Dr Elenę Maríę "Mire" Álvarez w meteorycie tunguskim.

W efekcie utworzono REACT, czyli Zespół ds. Analizy i Ograniczania Czynników Egzogennych w ramach oddziału Rainbow. Mowa o wiodącej na świecie organizacji naukowo-badawczej, która składa się z najlepszych naukowców, inżynierów i techników. Całość w pełni wspierana i finansowana przez międzynarodową koalicję powołaną przez NATO.

Brzmi jak scenariusz książki lub filmu? Bingo! Mowa o grze komputerowej, a dokładniej całej serii od Ubisoftu czyli Tom’s Clancy Rainbow Six. Nie brak tam polskich akcentów jak wymyśleni operatorzy - siostry Elżbieta „Ela” Bosak i Zofia Bosak należące do polskiej jednostki specjalnej GROM oraz wspomnianego wcześniej REACT.

Firmy MSI i Ubisoft nawiązały owocną współpracę

Co to jednak ma wspólnego z Tajwanem czy laptopami? Wszystko! Jedna z ciekawszych jednostek od MSI jest bowiem stylizowana na najnowszej odsłonie gry Ubisoftu. Mowa o modelu Crosshair 15 Raibow Six Extraction Edition, opartej na 12. Generacji procesorów od Intela oraz serii wydajnych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 w wersji laptopowej.

MSI Crosshair 15 Raibow Six Extraction Edition to limitowa seria laptopów o wymiarach 359 x 259 x 26,9 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i wadze około 2,4 kilograma. Powstała ona we współpracy z firmą Ubisoft, a w efekcie mowa o eleganckim, ale oryginalnym i nowoczesnym projekcie. Wszystko za sprawą zdobień i elementów REACT z gry "Tom Clancy's Rainbow Six Extraction" znajdujących się na całym urządzeniu.





Sercem laptopa, zależnie od wybranego wariantu, jest najnowszy procesor Intel Core i7 lub Core i9 z rodziny Intel Alder Lake. Mowa o litografii 10 nm i architekturze big.LITTLE, a więc sporej ilości rdzeni i wątków przekładających się na wysoką moc obliczeniową. To wraz z połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop lub GeForce RTX 3070 Laptop oraz matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 165 Hz widać w grach i programach.

MSI Cooler Boost 5 to jeszcze niższe temperatury

MSI zdaje sobie sprawę, że na komfortową grę lub pracę składa się wiele czynników. Z tego powodu tajwańscy specjaliści zaprojektowali zupełnie nowy system chłodzenia nazwany MSI Cooler Boost 5. Ma on zapewnić jeszcze niższe temperatury podzespołów niż do tej pory. To zaś przekłada się na lepszą kulturę pracy oraz dłuższą żywotność samego laptopa.

Nie są to puste obietnice bez pokrycia, bowiem MSI Cooler Boost 5 oparto na aż sześciu miedzianych ciepłowodach i dwóch wentylatorach, całość doprawiona trzema bogato żebrowanymi radiatorami. Rurki cieplne doczekały się nowego projektu, który zwiększył ich powierzchnię odbierania i oddawania ciepła z karty graficznej i procesora.

MSI Spectrum, czyli wygodna i podświetlana klawiatura

W trosce o komfort obcowania z urządzeniem, MSI Crosshair 15 Raibow Six Extraction Edition posiada wygodną, podświetlaną klawiaturę MSI Spectrum. Do wyboru są różne kolory i tryby świecenia, a całość można ustawić według własnych potrzeb – łącznie z całkowitym wyłączeniem RGB LED. Warto też docenić system dźwiękowy zgodny z High-Resolution Audio, który oparty jest na dwóch porządnych, wbudowanych głośnikach.

Zainstalowany system operacyjny to najnowsze rozwiązanie od Microsoftu, a więc Windows 11 w wersji Home lub Pro. Dopełnia to oprogramowanie MSI Center oferują sporo przydatnych informacji i opcji jak chociażby Gaming Mode. Nie zabrakło też MSI App Player, czyli aplikacji, która pozwala uruchamiać na laptopie programy i gry znane ze smartfonów z Androidem.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do tego co skrywa wytrzymała obudowa MSI Crosshair 15 Raibow Six Extraction Edition. Na uwagę zasługuję karta sieciowa od łączności bezprzewodowej, która oferuje najnowsze standardy. Mowa więc o WiFi 6 w połączeniu Bluetooth 5.2 co powinno z powodzeniem wystarczyć na najbliższe lata. Warto też docenić pojemną baterię 90 Whr składającą się z czterech ogniw (model z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop) lub baterię 53,5 Whr zbudowaną z trzech ogniw (wariant z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop). Jedna i druga pozwoli na komfortowe i długie granie lub pracowanie podczas podróży.

