Samsunga Galaxy M35 5G kupisz dziś w świetnej cenie. Nie potrzebujesz lepszego smartfona

A to dlatego, że Samsunga Galaxy M35 5G kupisz dziś za jedyne 799 złotych . Jest to nie lada promocja, ponieważ smartfon ten zwykle jest wyceniany na 1299 złotych. Dodatkowo wbrew dziwnej modzie Samsunga na oszczędzaniu RAM-u w tańszych modelach, tutaj na brak pamięci operacyjnej nie będzie nam dane narzekać.

Samsung Galaxy M35 5G

Smartfon ten oferuje 6,6-calowy panel Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem jest autorski układ Exynos 1380, którego wspiera 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jak to działa w praktyce? Otóż bardzo dobrze. Na co dzień korzystam z tabletu z tym procesorem i nie zauważyłem najmniejszych problemów z wydajnością. Na pochwałę zasługuje także aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, oraz bateria 6000 mAh, którą naładujemy z mocą do 25 W. A wszystko to za jedyne 799 złotych.