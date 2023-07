Samsung szykuje potwora. Wreszcie konkurencja dla monitorów Apple?

Samsung ViewFinity S9 5K to nowy monitor klasy premium, który ma kusić nie tylko parametrami, ale i atrakcyjnym designem.

Samsung (po raz kolejny) rzuca wyzwanie Apple na jego własnym podwórku. Koreańczycy przygotowali nowy monitor, który rywalizować będzie z serią Studio Display. Co więcej, Samsung ViewFinity S9 5K przynajmniej na papierze ma szansę wyjść z tego starcia zwycięsko.

Samsung ViewFinity S9 5K - konkurent dla Apple Studio Display

Nowy monitor firmy Samsung wyposażono w panel IPS o przekątnej 27" oraz rozdzielczości 5K (5120 x 2880). Odświeżanie to "tylko" 60 Hz, więc na pewno nie mamy tu do czynienia z propozycją dla graczy. Za to obietnica pokrycia 99 procent przestrzeni DCI-P3 oraz fabryczna kalibracja z dokładnością na poziomie ∆E <2 sugerują, że szykuje się ciekawy sprzęt dla osób pracujących w zawodach kreatywnych. Szczególnie jeśli dodamy do tego jasność maksymalną na poziomie 600 nitów.

Z ciekawszych funkcjonalności monitora wspomnieć należy o obecności złącza Thunderbolt 4 z obsługą ładowania mocą 90 W oraz dodatkowego portu USB-C, obsłudze aplikacji Smart TV oraz dołączonej do zestawu kamerce internetowej o rozdzielczości 4K.

Samsung ViewFinity S9 5K - cena i dostępność

Samsung ViewFinity S9 5K trafi do sprzedaży w sierpniu 2023 roku w cenie 1599,99 dolarów (ok. 6300 zł). Nie wiemy jeszcze, ile przyjdzie nam za niego zapłacić w Polsce. Tanio na pewno nie będzie, ale warto przypomnieć, że mówimy tu o konkurencji dla Apple Studio Display, który uszczupli nasz portfel o co najmniej 8499 zł.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung