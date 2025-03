Samsung Galaxy S26 pierwszym telefonem z procesorem 2 nm?

Samsung wraca do gry. Gotowe 2 nm coraz bardziej prawdopodobne w tym roku

Gordon E. Moore, jeden ze współzałożycieli Intela, twierdził, że świat elektroniki będzie się tak długo dynamicznie rozwijał, jak długo będzie możliwe zwiększanie zagęszczenia tranzystorów. Pierwotnie jego twierdzenie dotyczyło produkcji pamięci DRAM, szybko jednak zostało przełożone też na świat procesorów. I właśnie u progu kolejnego takiego przeskoku technologicznego teraz stoimy, czyli przejścia z różnych wariacji na temat procesu technologicznego 3 nm na dumnie brzmiące 2 nm.

W szranki stanęli tutaj Apple, Qualcomm i Samsung, niebawem dołączy do nich MediaTek, a od strony samej produkcji to tajwański TSMC bije się z Samsungiem. Fakt, że wszystko dzieje się w pierwszej kolejności na rynku mobilnym nie powinien dziwić, to właśnie od wielkości, wydajności i energooszczędności układów SoC zależy przyszły sukces urządzeń zasilanych akumulatorowo. Choć aspekt energooszczędności jest też kluczowy w skalowalnych serwerach uczenia maszynowego, które globalnie pochłaniają już więcej energii niż niejedno państwo. Na mobilnej wojnie zyskają więc też tacy giganci jak Nvidia czy AMD.

Apple miał być pierwszy z iPhone 18 Pro

Jak donosił wcześniej na X znany analityk Ming-Chi Kuo, 18. generacja iPhone'ów ma być pierwszą u Apple'a z nowymi 2 nm układami. Tradycyjnie należy spodziewać się ich raczej w topowych modelach Pro i Pro Max, o ile w 2026 roku Apple nie zdecyduje się na jakieś zmiany w strukturze portfolio swoich smartfonów.

Tradycyjnie już Apple jako stały partner TSMC i jeden z głównych żywicieli tajwańskiego koncernu ma pierwszeństwo do nowych procesów technologicznych firmy. Po fiasku z Exynosem 2500, który miał trafić do serii Galaxy S25, Samsung nie daje jednak za wygraną i robi teraz wszystko, by już za 3 kwartały Galaxy S26 oczarował nas 2 nm.

Firma stworzyła nowy zespół w obrębie Samsung Foundry (jednostka firmy odpowiedzialna za produkcję układów scalonych), który koncentruje się na optymalizacji procesu technologicznego 2 nm i przyszłego układu Exynos 2600 go wykorzystującego.

Samsung Galaxy S26? Poproszę ten z Exynosem

Może tym samym dojść do sytuacji niespodziewanej dla miłośników marki Samsung. Po latach narzekania na Exynosy montowane w europejskich wariantach telefonów, teraz mogą one niespodziewanie stać się powodem do dumy. Tegoroczny Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, którego premiery spodziewamy się tej jesieni, będzie nadal produkowany w procesie technologicznym 3 nm i Qualcomm nie jest w stanie tego przeskoczyć. Produkuje je w końcu z pomocą TSMC, a ten rezerwuje dwunanometrowe zasoby dla Apple'a.

Możliwe jest natomiast, że planowany na koniec 2026 roku Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 3 będzie już oferował 2 nm. Byłoby to jednak przeszło 3 kwartały po Samsungu i miesiąc czy dwa po Apple'u, przewaga Koreańczyków byłaby więc istotna.