Galaxy Z Fold7: ewolucja zamiast rewolucji? Samsung szykuje te ulepszenia

Większe ekrany, smuklejsza konstrukcja i lepsza wytrzymałość

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian mają być powiększone wyświetlacze. Wewnętrzny, składany ekran ma urosnąć do 8 cali, podczas gdy zewnętrzny osiągnie przekątną 6,5 cala. Co ważne, Samsung podobno pracuje nad wzmocnieniem konstrukcji ekranu poprzez zastosowanie nowych warstw, co ma nie tylko zwiększyć jego wytrzymałość, ale także zredukować widoczność zagięcia.