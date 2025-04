Tegoroczne składaki Samsunga z One UI 8? To bardzo prawdopodobne

Jednak najnowsze doniesienia przynoszą powody do optymizmu. Wiele wskazuje na to, że Samsung planuje znacznie przyspieszyć prace nad One UI 8 (bazującym na Androidzie 16). Co więcej, pojawiły się informacje, potwierdzone przez wewnętrzne źródła, że nadchodzące flagowe składane smartfony Koreańczyków – Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 – mają trafić na rynek od razu z preinstalowanym systemem Android 16 i nakładką One UI 8.0.

Jeśli te plany zostaną zrealizowane, oznaczałoby to znaczącą zmianę w stosunku do premiery One UI 7. Debiut najnowszej wersji systemu na flagowcach z drugiej połowy roku sugeruje, że aktualizacja dla innych urządzeń, takich jak seria Galaxy S25, również mogłaby rozpocząć się znacznie szybciej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej wersji.

Kluczową rolę odgrywa tu harmonogram firmy Google. Gigant z Mountain View planuje wydać stabilną wersję Androida 16 w czerwcu lub lipcu 2025 roku. Oficjalna prezentacja nowości w Androidzie 16 odbędzie się podczas konferencji Google I/O 2025, zaplanowanej na 20-21 maja. Do tej pory Google udostępnił już trzy wersje beta Androida 16. Można oczekiwać, że One UI 8.0 zaadaptuje większość kluczowych zmian i ulepszeń wprowadzonych w "czystym" Androidzie. Premiera Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 mogłaby więc nastąpić niedługo po udostępnieniu stabilnej wersji Androida 16.