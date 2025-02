Samsung Galaxy Z Flip7: Większy, lepszy, bez podwyżki

Większy ekran zewnętrzny, smuklejsza konstrukcja

Samsung nie dokona rewolucji w wyglądzie Galaxy Z Flip7 , ale wprowadził subtelne zmiany, które mają poprawić komfort użytkowania. Nowy model otrzyma 3,6-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,8-calowy ekran wewnętrzny . To niewielkie zwiększenie rozmiarów w porównaniu do Galaxy Z Flip6 (odpowiednio 3,4 i 6,7 cala), ale każdy dodatkowy milimetr może przełożyć się na lepszą czytelność i wygodę.

Galaxy Z Flip7 ma mierzyć 166,6 x 75,2 x 6,9 mm , a po zamknięciu jego grubość wzrasta do 9,1 mm , uwzględniając moduł aparatu. Pomimo większego ekranu zewnętrznego, Samsung nadal nie dogonił konkurencyjnej Motoroli RAZR 50 Ultra , który oferuje jeszcze większy wyświetlacz na klapce.

Nowy aparat, ale czy na pewno?

Choć na pierwszy rzut oka wygląda to identycznie jak w poprzedniej generacji, najprawdopodobniej Samsung zastosuje nowe, ulepszone sensory , które powinny poprawić jakość zdjęć, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych.

Exynos 2500 czy Snapdragon?

Cena bez zmian

Dobra wiadomość dla fanów serii Galaxy Z Flip – Samsung nie planuje podwyżek cen. Podstawowa wersja urządzenia ma kosztować 1099 dolarów (4365 zł), czyli tyle samo co poprzednik. To rozsądna decyzja, choć nie wiemy, czy będzie to dotyczyć również Polski. Dla porównania, Samsung Galaxy Z Flip6 wszedł na polski rynek z cenami 5199 zł za wersję 256 GB oraz 5749 zł za 512 GB.