Samsung potwierdza: Galaxy Z Flip7 FE to budżetowy składak Koreańczyków

Potwierdzenie nazwy budżetowego modelu

Wcześniejsze spekulacje zostały oficjalnie potwierdzone. Nadchodzący, bardziej przystępny cenowo, składany smartfon Samsunga to Galaxy Z Flip7 FE. Nazwa ta pojawiła się w certyfikacji NBTC z Tajwanu, co rozwiewa wszelkie wątpliwości. Decyzja o zastosowaniu numeracji "7" ma sens, zważywszy na zbliżającą się premierę flagowego Galaxy Z Flip7. To klarowny sygnał, że Samsung zamierza kontynuować serię budżetowych "flipów", wpisując je w obecną linię produktową.