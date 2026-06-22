Galaxy Watch9 paraduje na renderach. Jest też zła wiadomość

Nowy wygląd i świeże kolory

Według najnowszych doniesień leakera Galaxy Techie, Samsung przygotowuje odświeżony design dla Galaxy Watch9 oraz Galaxy Watch Ultra 2. Do sieci trafiły rendery, które pokazują nowe tarcze, ekran wyboru aplikacji oraz widok kompasu.

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Producent ma postawić także na nowe warianty kolorystyczne. Wśród nich pojawi się czarny model z niebieskawym paskiem oraz srebrny z zielonym paskiem. Dodatkowo, mówi się o wersji beżowej, ale ta ma być dostępna wyłącznie w podstawowym modelu. Na razie nie jest jasne, które kolory trafią do konkretnej wersji zegarka.

Galaxy Ultra 2 bardziej "kanciasty"

Galaxy Watch Ultra 2 ma wyróżniać się bardziej masywną, kanciastą obudową. Inspiracją ma być wcześniejszy ubiegłoroczny Galaxy Watch8 Classic. W przecieku pojawia się też wzmianka o numerowanym pierścieniu wokół ekranu. Nie wiadomo jednak, czy będzie on obrotowy, jak w Classicu czy starszych zegarkach Koreańczyków.

Ramki mają być cieńsze, a przyciski boczne ulepszone. Charakterystycznym detalem ma tu być przycisk szybkiego dostępu z pomarańczowym obramowaniem.

Brak wersji Classic

Informacja, która nie każdemu się spodoba, dotyczy serii Classic. Jeśli przeciek się potwierdzi, w tym roku Samsung nie pokaże nowego modelu z tej linii. Może to rozczarować użytkowników, którzy cenią klasyczny design i fizyczny pierścień obrotowy wokół ekranu.

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Baterie większe, ale bez szybszego ładowania

Już jakiś czas temu poznaliśmy możliwą pojemność akumulatora w Ultrze 2, która powinna wynieść 784 mAh. Z kolei Galaxy Watch9 ma być zasilany baterią o pojemności 382 mAh. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że szybkość ładowania ma pozostać taka sama.

Samsung potwierdził już, że nowe zegarki będą napędzane układem Snapdragon Wear Elite. To powinno przełożyć się na lepszą wydajność i płynność działania.

Premiera już za miesiąc