Samsung powoli traci rynek, a konkurencja zaciera ręce

Najniższy poziom dostaw od dekady

Przez ostatnie dziesięć lat Samsung wysłał na rynek imponującą liczbę 3,1 miliarda smartfonów , o 730 milionów więcej niż Apple. Mimo to, sprzedaż urządzeń Samsunga systematycznie maleje , a przyczyn tego trendu jest kilka.

To połączenie niekorzystnych czynników spowodowało gwałtowny spadek kwartalnych dostaw produktów Samsunga. W latach 2014–2019 firma sprzedawała od 75 do 88,5 miliona smartfonów na kwartał. W 2019 roku nastąpił jednak nagły spadek – do 54,2 miliona w połowie roku, choć później dostawy odbiły się i w trzecim kwartale 2020 roku osiągnęły 80,4 miliona.